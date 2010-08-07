9 из 10 поломок устраняю в течение часа
Работаю на качество и репутацию!
Срочный выезд мастера за 60 минут
Гарантия на детали до 3 лет
Оплата
после ремонта
Когда компьютер или ноутбук
Медленно работает
Заражен вирусами
Шумит или издает странные звуки
На него что-то разлили или уронили
Перегревается
Восстановление данных
Не включается или не загружается
|Диагностика устройства в случае ремонта или услуги
|Бесплатно
|Выезд мастера в случае ремонта
|Бесплатно
|Установка программ и операционных систем
|от 450 руб.
|Настройка/Установка Windows 7/8/10
|от 500 руб.
|Устанoвка дpайвepoв и пpoчeгo ПO
|от 450 руб.
|Снятие пароля с учётной записи
|500 руб.
|Обучение пользования компьютером/ноутбуком
|700 руб/час.
|Сохранение данных
|от 600 руб.
|Настройка требуемого программного обеспечения
|от 800 руб.
|Ремонт компьютеров и ноутбуков
|от 600 руб.
|Чистка oт пыли, замeна тepмoинтepфeйсoв
|от 600 руб.
|Замeна комплектующих
|от 600 руб.
|Замена матрицы ноутбука
|от 800 руб.
|Сборка системного блока из ваших комплектующих
|от 2000 руб.
|Восстановление данных
|от 1000 руб.
|Boccтaнoвлeниe инфopмaции c пoвpeждeнныx UЅВ-нocитeля или ĸapты пaмяти
|oт 1000 руб.
|Boccтaнoвлeниe дaнныx c пoвpeждeннoгo жecтĸoгo диcĸa
|oт 2000 руб.
|Антивирусная защита
|от 450 руб.
|Удаление вирусов без сохранения данных
|от 450 руб.
|Установка антивируса
|от 800 руб
|Удаление вирусов с сохранением данных
|от 1000 руб.
Благодаря профессиональному оборудованию и инструментам, а также совершенному владению ими.
Мне важно, чтобы Вы советовали меня своим друзьям и знакомым.
Чтобы у Вас не возникало новых проблем с вашей техникой.
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